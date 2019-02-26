Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Söylenen 'Hedef 2023 Marşının' Hikayesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tokat ziyaretinde Hedef 2023 Marşı'nı seslendiren öğrenciler yaşadıkları anı anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tokat ziyaretinde Hedef 2023 Marşı'nı seslendiren öğrenciler yaşadıkları anı anlattı.



Tokat'ta Karşıyaka Ortaokulu Müzik Korosunda bulunan öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kente gerçekleştirdiği ziyarette Hedef 2023 Marşı'nı söyledi. Miting sonrasında gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendirilen marş sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmiş ve onlarla sohbet etmişti. Söz ve Müziği kendisine ait olan marşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu anların kendileri için çok önemli, öğrenciler için ise büyük bir tecrübe olduğunu söyleyen Müzik Öğretmeni Ozan Çekiç, "2023 Marşını Milli Eğitim Bakanımız Tokat'a gelecekti. Okulumuzda da bir kaç bölümün açılışı yapılacaktı. 2 gün vardı buraya gelmesine. Hemen eve gidip 2023 Eğitim Vizyonunu okudum. Oradan birtakım notlar çıkardım ve bunlardan esinlenerek besteyi 2 günde oluşturduk. Daha sonra 1 günde çocuklarla çalıştık, toplamda 3 gün oldu. Bakanımızın karşısındaydık o geldiği zaman. Vali Bey Cumhurbaşkanımızın da buraya geleceğini ve marşı O'nun da duymasını istedi. Çocuklarımızla biraz daha çalışarak Cumhurbaşkanımızın da karşısına çıktık. Çocuklar inanılmaz heyecanlıydı, ben de öyle. Cumhurbaşkanımız da çok beğendiğini ifade ettiler ve çocuklara hediyeler dağıttılar. Çocuklar için inanılmaz bir tecrübe oldu bu" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında iken çok heyecanlandıklarını söyleyen çocuklar, gayet güzel geçen gösteriyi bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde söylemek istediklerini dile getirdi. - TOKAT

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