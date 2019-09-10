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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden time mühimmat veren eski askerin yakalanması

1 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen ve Eskişehir'de yakalanan eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. (29), İzmir'e gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden time mühimmat veren eski askerin yakalanması, System.String[]

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen ve Eskişehir'de yakalanan eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. (29), İzmir'e gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kırmızıtoprak Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alınan zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Abdülkadir Ö, soruşturmanın sürdüğü İzmir'e götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliğinden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Eskişehir'de olduğu belirlenen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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