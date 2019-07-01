Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eski futbolcu Alpay Özalan ve yöneticileri tarafından Tokyo'da Urawa Reds forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eski futbolcu Alpay Özalan ve yöneticileri tarafından Tokyo'da Urawa Reds forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo'da Urawa Reds takımının yöneticileri ile bir araya geldi. Yöneticiler ve eski futbolcu Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti. Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya gelmişti. Erdoğan daha sonra, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Japonya, Tokyo, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum Japonya İmparatorluk Sarayı'nda samimi sohbet! Fotoğraftaki ayrıntı gözlerden kaçmadı Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:48:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]