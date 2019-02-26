Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürpriz Doğum Günü Hazırlığı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde sürpriz doğum günü hazırlığı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
için Atatürk Havalimanı
Devlet Konuk Evi'nde sürpriz doğum günü hazırlığı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
doğum gününde Giresun
ve Erzincan
'da mitinglere katılması bekleniyor. Erdoğan'ın uçağa binmek üzere geleceği Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde hareketlilik erken saatlerden itibaren başladı. Aralarında Cengiz Kurtoğlu
ve Orhan Gencebay
'ın da bulunduğu bazı sanatçıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir doğum günü hazırlığı yaptığı öğrenildi. Doğum günü için üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu bir pasta da Devlet Konuk Evi'ne getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki dakikalarda Devlet Konuk Evi'ne gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:19 Kaynak: İHA
Bakan Berat Albayrak, Erdoğan'a Özel Doğum Günü Paylaşımı Yaptı
Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi