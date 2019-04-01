Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonları

1 saat önce

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonla aradıkları Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonları, System.String[]
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonla aradıkları Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Taçi ve Han, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:26 Kaynak: AA

Kosova, Han, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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