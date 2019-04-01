Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

36 dakika önce

KOSOVA Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu, System.String[]
KOSOVA Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiştir. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, görüşmede, Cumhurbaşkanımızın seçim başarısını kutlamıştır" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:48 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Kosova, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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