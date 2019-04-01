Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

KOSOVA Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

KOSOVA Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiştir. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, görüşmede, Cumhurbaşkanımızın seçim başarısını kutlamıştır" denildi. - Ankara

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