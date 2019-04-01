Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu
29 dakika önce
KOSOVA Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.
KOSOVA Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiştir. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, görüşmede, Cumhurbaşkanımızın seçim başarısını kutlamıştır" denildi.
Haber: ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:54 Kaynak: DHA
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