Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uluslararası Doğum Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uluslararası Doğum Günü Kutlaması

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. yaş günü Türkiye'de farklı şekillerde kutlanırken, bir kutlama da farklı ülkelerden videolu mesajla geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uluslararası Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. yaş günü Türkiye'de farklı şekillerde kutlanırken, bir kutlama da farklı ülkelerden videolu mesajla geldi.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İngiltere, Burkina Faso, Gürcistan, Moritanya, Kamerun, Gine, Senegal, Somali, Fransa'dan gençler ve çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Çocuklar Türkçe "İyi ki doğdun reis", "Seni çok seviyoruz", "Ömrüne bereket Tayyip amca", "Seni çok seviyoruz Erdoğan", "Seni seviyoruz Tayyip dede", "İyi ki varsın" gibi mesajlarını paylaştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:55 Kaynak: İHA

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