Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartmalar tasarladığı için gözaltına alınan Mahir Akkoyun serbest bırakıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartmalar tasarladığı için gözaltına alınan Mahir Akkoyun serbest bırakıldı

07.04.2023 17:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu çıkartmalar tasarlayarak dağıttığı iddia edilen Mahir Akkoyun, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Genç tasarımcı, gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.

TASARLAYAN VE DAĞITAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkartmaları tasarlayan ve dağıtan kişinin "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi Mahir Akkoyun olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaların ardından Mahir A., İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartma hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan tasarımcı serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Adliyedeki işlemler sonrası Mahir Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÜRÜNLERE YAPIŞTIRILSIN DİYE STICKERLAR TASARLADIM"

Öte yandan, Akkoyun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye."

Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartma hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan tasarımcı serbest bırakıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Uğur Yazıcı: Yahu bu nasıl iş sen kimin resmini nerede kullanıyorsun!!!!Bu hakkı sana kim veriyor!!!!Ciddi miktarda ceza ile cezalandırılsın bakalım böyle şeyler yapabiliyor mu???? Cevap Yaz 33 59 Yayından Kaldır
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Akşener, siyasi içerikli etiket hazırlayan Mahir Akkoyun için verilen gözaltı kararına ses yükseltti: Sadece 37 gün kaldı Akşener, siyasi içerikli etiket hazırlayan Mahir Akkoyun için verilen gözaltı kararına ses yükseltti: Sadece 37 gün kaldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartmalar tasarladığı için gözaltına alınan Mahir Akkoyun serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartmalar tasarladığı için gözaltına alınan Mahir Akkoyun serbest bırakıldı - Son Dakika
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