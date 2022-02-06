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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

06.02.2022 14:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö. adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İstanbul, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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