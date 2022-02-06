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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

06.02.2022 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün (35) yakalanması için çalışma başlattı.

Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirlenen şüpheliyi, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Kimlik tespitinde aylık 13 bin lira gelirle turizm işi yaptığını beyan eden şüpheli, savunmasında, "Helva etiketinin Cumhurbaşkanını hastalığa yakalanmasıyla ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. İlgili tweetimle Cumhurbaşkanını kastetmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan "konutu terk etmeme (ev hapsi)" tedbiriyle adli kontrol şartının uygulanmasına karar verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İstanbul, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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