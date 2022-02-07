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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi adli kontrolle salıverildi

07.02.2022 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi adli kontrolle salıverildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi adli kontrolle salıverildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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