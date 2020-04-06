Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:12 Kaynak: AA
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