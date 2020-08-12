Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
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12.08.2020 21:15:26. #1.12#
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