Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.



Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 1 milyar euro teklif ettiğini ancak kendisinin bunu geri çevirdiğini söyleyen Erdoğan mültecilerin durumuna ve gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu Açıklaması