Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 1 milyar euro teklif ettiğini ancak kendisinin bunu geri çevirdiğini söyleyen Erdoğan mültecilerin durumuna ve gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.


Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 1 milyar euro teklif ettiğini ancak kendisinin bunu geri çevirdiğini söyleyen Erdoğan mültecilerin durumuna ve gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

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Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:10 
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