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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz
6 saat önce
Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 1 milyar euro teklif ettiğini ancak kendisinin bunu geri çevirdiğini söyleyen Erdoğan mültecilerin durumuna ve gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.
Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 1 milyar euro teklif ettiğini ancak kendisinin bunu geri çevirdiğini söyleyen Erdoğan mültecilerin durumuna ve gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:10
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