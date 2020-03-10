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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler."
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