Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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