Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ab'de İdam Yasak Olduğu Halde Siz Nasıl Oluyor da Sisi'nin Davetine İcabet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi."

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