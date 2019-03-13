Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ab'de İdam Yasak Olduğu Halde Siz Nasıl Oluyor da Sisi'nin Davetine İcabet...
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:49 Kaynak: AA
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