Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız

30.05.2023 15:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AB ile yaşanan vize sorununa ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen "TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

"VİZE SORUNUNU HAL YOLUNA SOKACAĞIZ"

Avrupa Birliği ile yaşanan vize sorununa da değinen Erdoğan, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin önünüzü açmak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"BOŞA HARCAYACAK TEK BİR ANIMIZ BİLE YOK"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum; dünyanın içinde bulunduğu durum belki de en büyük fırsatları sunuyor. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok. Tüm Türkiye olarak altın değerinde 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Yükümüz ağır, bunun hep farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Yakından tanıdığımız isimler var! İşte temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
15:05 Bomba kulis: Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak
15:00 Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak
14:40 Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor
14:30 TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta, hayatını kaybetti
14:30 Kayseri'de alkollü masada kız çocuğunun oynatıldığı görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi
14:29 Son Dakika: YSK kesin sonuçları açıkladı! İşte partilerin Meclis'teki sandalye sayısı
14:22 CHP'de genel başkanlık krizi mi var? Yanıt bu kez parti içinden geldi
14:19 Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 15:26:30. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement