Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komiseri Avramopoulos'u kabul ediyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komiseri Avramopoulos'u kabul ediyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
, AB
Komiseri Avramopoulos'u kabul ediyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Çengelköy'deki Vahdettin
Köşkü'nde kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avramopoulos görüşmesi başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.30 sıralarında KKTC
Başbakanı Ersin Tatar
'ı kabul etmesi bekleniyor.
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