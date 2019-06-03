Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komiseri Avramopoulos'u kabul ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komiseri Avramopoulos'u kabul ediyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komiseri Avramopoulos'u kabul ediyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komiseri Avramopoulos'u kabul ediyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avramopoulos görüşmesi başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.30 sıralarında KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komiseri Avramopoulos'u kabul ediyor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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