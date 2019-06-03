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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komiseri Avramopoulos'u kabul etti

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komiseri Avramopoulos'u kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Saat 14.00 sıralarında başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
İstanbul, Avrupa Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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