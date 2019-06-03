Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komiseri Avramopoulos'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
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