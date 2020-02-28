Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alınmış, çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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