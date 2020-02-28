Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alındı, çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
(İlker Turak/İHA)
Son Dakika Son dakika: Hatay Valiliği, yaralı Mehmetçiklerle ilgili bilgi alınabilecek iletişim numarasını paylaştı Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır