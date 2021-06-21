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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile telefonda görüştü

21.06.2021 22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirterek Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve ön koşulsuz şekilde başlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, kamu sağlığı, iklim değişikliği ile iç işleri, göç ve terörizmle mücadelede iş birliği alanlarını da içerecek şekilde yüksek düzeyli diyalog toplantılarının başlatılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, vize serbestisinin temininin de Türk halkının uzun süredir beklediği bir adım olduğuna dikkati çekerek 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla ve güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ursula von der Leyen, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile telefonda görüştü - Son Dakika


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