Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile Telefonda Görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirterek Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve ön koşulsuz şekilde başlanması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sağlığı, iklim değişikliği ile iç işleri, göç ve terörizmle mücadelede iş birliği alanlarını da içerecek şekilde yüksek düzeyli diyalog toplantılarının başlatılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vize serbestisinin temininin de Türk halkının uzun süredir beklediği bir adım olduğuna dikkati çekerek 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla ve güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.