Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu'nun yeni başkanıyla telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu'nun yeni başkanıyla telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu'nun yeni başkanıyla telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Von der Leyen'in görevine başladığı ilk günde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ülkemizin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve ülkemiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL

Ursula von der Leyen, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:21 Kaynak: İHA
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