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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu'nun yeni başkanıyla telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Von der Leyen'in görevine başladığı ilk günde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ülkemizin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve ülkemiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL
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