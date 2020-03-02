Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Size 1 milyar avro göndereceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Erdoğan: "Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur."

Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil...

Recep Tayyip Erdoğan, Charles Michel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:37 Kaynak: AA
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