Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:56 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı