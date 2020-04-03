CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.