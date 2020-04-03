CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL İLE GÖRÜŞTÜ
6 saat önce
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:17 Kaynak: DHA
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