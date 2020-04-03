Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Mıchel ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Mıchel ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:18 Kaynak: DHA
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