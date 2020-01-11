CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------Konvoyların görüntüsü


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:05 Kaynak: DHA
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