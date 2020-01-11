CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:05 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Avrupa Birliği
(AB) Konseyi Başkanı Charles Michel
'i kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş
'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da katılıyor.
Görüntü Dökümü:
-------------------Konvoyların görüntüsü
- İstanbul
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