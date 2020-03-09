Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü
30 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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