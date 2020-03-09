Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü

30 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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