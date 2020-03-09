Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü - Son Dakika

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim