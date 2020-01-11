Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANINI KABUL ETTİ - Son Dakika
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANINI KABUL ETTİ
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Charles Michel kabulün ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Ortadoğu ve Libya'daki tansiyonu düşürebilmek için birlikte çalışabileceğini konuştuk" dedi.
Görüntü Dökümü:
-Konvoyların görüntüsü
- İstanbul
Son Dakika Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı Erdoğan, yerel yönetim reformu kapsamında CHP'li belediyelerin de ziyaret edilmesini istedi Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı