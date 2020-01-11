Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi başkanını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi başkanını kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi başkanını kabul etti

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi başkanını kabul etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Charles Michel kabulün ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Ortadoğu ve Libya'daki tansiyonu düşürebilmek için birlikte çalışabileceğini konuştuk" dedi.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Charles Michel, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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