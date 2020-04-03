Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konyesi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konyesi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:00 Kaynak: İHA
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