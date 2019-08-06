Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır."
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye
'yi kazanmalıdır." - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari Kaz Dağları civarında neler oluyor? Eylemlere rağmen devam eden Kirazlı Projesi hakkında her şey Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı