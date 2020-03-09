Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binasında bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:22 Kaynak: AA
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