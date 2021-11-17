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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor"

17.11.2021 20:01

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında yapıldı.

Türkiye- İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor" - Son Dakika
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