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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine "BM...
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine "BM varken doğru olmaz" diyerek karşı durduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine "BM varken doğru olmaz" diyerek karşı durduklarını söyledi.
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