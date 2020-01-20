Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine "BM... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine 'BM... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine "BM...

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine "BM varken doğru olmaz" diyerek karşı durduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine "BM varken doğru olmaz" diyerek karşı durduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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