Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır' - Son Dakika