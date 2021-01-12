Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı."