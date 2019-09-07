Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare...

49 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:44 Kaynak: AA
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