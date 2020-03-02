Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı" - ANKARA