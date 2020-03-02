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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı" - ANKARA
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