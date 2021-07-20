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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz

20.07.2021 10:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende Avrupa Birliği'ne yönelik sert sözlerde bulundu. Cumhurbaşkanı, "AB, mali ve idari noktada Kuzey Kıbrıs'a destek verecekti. Verdiler mi? Vermediler. Geçen gün beni arıyorlar. 'Duydum ki ayın 20'sinde KKTC'de konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.'... Bunun iznini sizden alacak değiliz." diyerek AB'ye tepkisini bir kez daha gösterdi.

Dün birtakım temaslarda bulunmak üzere kalabalık bir heyetle Kıbrıs'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla parlamentoda konuştu. Erdoğan bugünse bayram namazı sonrasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.

"BUNLARDA HEP YALAN HEP YALAN"

Burada tüm dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı, özellikle Avrupa Birliği'ne tepkiliydi. "Buradan AB'ye sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Bunlarda hep yalan, hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. AB, mali ve idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini vereceklerdi. Verdiler mi? Vermediler." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"SİZDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ"

"Geçen gün beni arıyorlar. 'Duydum ki ayın 20'sinde KKTC'de konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.'... Bunun iznini sizden alacak değiliz. Ne kadar Türk düşmanı varsa Miçotakis'le belki Amerika'da video konferansta bilemiyorum, bize cevap teşkil edecek konuşmayı yapacaklar. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bunlarda demokratlık yok. Bu nobran tavrın artık hiç bir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse bu noktadan sonra geriye dönüş beklemesin."

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan harekatın 47. yılında aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çifte bayram yaşamanın mutluluğu içindeyiz. 20 Temmuz Zulme son verilen, adaya barışın geldiği kurtuluş günüdür. Hiç tereddüt etmeden bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye ve KKTC, adada adil bir çözüme kavuşulması için bugüne kadar her türlü çabayı vermiştir.

"ŞIMARIK YAKLAŞIMLARINI SÜRDÜRMEKTE KARARLILAR"

2004 yılında masadan kalkan Rum tarafı çözüm yolunu tıkamayı sürdürüyor. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Geçmişte hangi niyetleri taşıyorlarsa bugün de meseleye aynı zaviyeden yaklaşıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz

Kıbrıs Barış Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz - Son Dakika Dünya


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz - Son Dakika
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