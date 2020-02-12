Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (5)

Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu...

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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