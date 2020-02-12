Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (5)

Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum."