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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (5)
Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum."
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