Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abd Askerlerinin Suriye'den Çekilmesi) Amerika Üzerine Düşeni Yaptı,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abd Askerlerinin Suriye'den Çekilmesi) Amerika Üzerine Düşeni Yaptı,...

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi) Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi) Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin ile bir görüşmem olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: AA

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Politika
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