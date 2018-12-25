Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abd Askerlerinin Suriye'den Çekilmesi) Amerika Üzerine Düşeni Yaptı,...
50 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi) Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " (ABD
askerlerinin Suriye
'den çekilmesi) Amerika
üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa
'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump
'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova
ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin
ile bir görüşmem olacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: AA
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