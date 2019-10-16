Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek mi?
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek mi?

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye gelmesine sayılı saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ben (ABD Başkanı Donald) Trump geldiği zaman konuşurum” diyerek bir anda dikkatleri üzerine çekti. Ancak Erdoğan kısa süre Pence ile görüşeceğini açıklayarak düzeltme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek mi?, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye gelmesine sayılı saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ben sadece (ABD Başkanı Donald) Trump ile görüşürüm." diyerek bir anda dikkatleri üzerine çekti. Ancak kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı iletişim Direktörü Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Pence ile görüşeceğini açıklayan bir video paylaitı.


ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye'de ateşkese ikna etmesi için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Ankara'ya yollarken Erdoğan'ın İngiliz SkyNews kanalına ayaküstü yaptığı açıklamada bir anda iki ülke arasında büyük kriz olduğu düşüncesine yol açtı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Mike Pence, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27 
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