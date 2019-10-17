Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti (2)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti (2)

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 40 dakika sürdü.

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti (2)

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:59 Kaynak: AA
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