Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerini kazanarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ HEYECANLA BEKLİYORUM"

Biden seçimden sonra Erdoğan'ı tebrik ettiği Twitter paylaşımında, "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

DEPREM SONRASI GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Erdoğan ile Biden en son6 Şubat'ta Kahramanmararaş merkezli meydana gelen depremler sonrası görüşmüştü.