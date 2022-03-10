Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü

10.03.2022 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizini ele aldı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Liderler, Rusya'nın sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgali konusundaki ortak endişelerini tartıştı. Ukrayna hükümetine ve halkına verdikleri güçlü desteği bir kez daha teyit ettiler" denildi.

Liderlerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurguladıkları ifade edilen açıklamada, liderlerin söz konusu krize yönelik koordineli uluslararası tepkiyi memnuniyetle karşıladıkları aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Başkan Biden, Türkiye'nin ihtilaf konusunda diplomatik bir çözümü destekleme çabalarının yanı sıra Türkiye'nin barış ve istikrarın geliştirilmesine yardımcı olan bölge liderleriyle son zamanlardaki ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liderler ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirme fırsatlarını da görüştü" denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, liderler arasındaki görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü beliterek, görüşmeyi "yapıcı" ve "uzun" olarak nitelendirdi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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