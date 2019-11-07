Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." - ANKARA
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