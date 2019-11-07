Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan mektup açıklaması: Cevabımızı sahada verdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 07:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]