Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

6 saat önce

NATO 70'inci yıl zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü, System.String[]

NATO 70'inci yıl zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, İngiltere, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti
Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:44:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]