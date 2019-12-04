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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
6 saat önce
NATO 70'inci yıl zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
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